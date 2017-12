Xiaomi heeft wind in rug op weg naar beurs

De Chinese smartphonemaker Xiaomi haalt goede resultaten op weg naar een mogelijke beursgang. Het bedrijf had dit jaar slechts tien maanden nodig om 100 miljard yuan omzet te halen, zo’n 15 miljard dollar. Dat was het doel dat Xiaomi voor heel het boekjaar had gesteld. De winstverwachting voor dit jaar is minimaal 1 miljard dollar.

Xiaomi’s financiĆ«le resultaten worden nauwlettend in de gaten gehouden, omdat het bedrijf naar verluidt volgend jaar naar de beurs wil. Volgens bronnen wil Xiaomi na een beursgang minstens 50 miljard dollar waard zijn.

De ooit duurste start-up ter wereld werd in 2014 bij een investeringsronde op 46 miljard dollar gewaardeerd. Toen was Xiaomi het best verkopende Chinese smartphonemerk. Het bedrijf had naam gemaakt door zijn producten alleen via de website aan te bieden voor veel lagere prijzen dan gebruikelijk was.

In de jaren daarna deden concurrenten uit eigen land als Oppo, Vivo en Huawei het beter. Door in te zetten op eigen winkels en door de Indiase markt te ontginnen keerde topman Lei Jun de kansen voor zijn bedrijf weer. Het bedrijf staat inmiddels wereldwijd op de vijfde plaats met zijn smartphoneverkopen en is in eigen land groter dan Samsung en Apple.