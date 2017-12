‘Vraag naar Apples iPhone X valt tegen’

De vraag naar Apples topmodel iPhone, de iPhone X, valt tegen. Dat stelt analist Zhang Bin van de Chinese bank Sinolink Securities. Zhang denkt dat het prijskaartje van meer dan duizend dollar ervoor zorgt dat er tot wel tien miljoen minder van die telefoons verkocht worden in het eerste kwartaal, wat neer zou komen op 35 miljoen stuks.

De Taiwanese krant Economic News Daily meldde bovendien dat Apple-leverancier Foxconn in enkele fabrieken geen nieuw personeel meer aanneemt. Ook zou Taiwan Semiconductor van Apple te horen hebben gekregen dat het minder chips hoeft te produceren voor het toestel de komende tijd.

Apple heeft overigens in het verleden al meerdere keren gewaarschuwd niet te veel uit berichten uit de productieketen af te leiden. Het bedrijf zegt dat die keten te ingewikkeld is om directe conclusies te trekken. Apple komt eind januari met cijfers over het eerste kwartaal.