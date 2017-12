De beurzen in New York stonden dinsdag, de eerste handelsdag na een lang kerstweekeinde, licht in de min. Marktpartijen verwachten een rustige sessie, omdat veel partijen de boeken al hebben gesloten.

article

852119

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York stonden dinsdag, de eerste handelsdag na een lang kerstweekeinde, licht in de min. Marktpartijen verwachten een rustige sessie, omdat veel partijen de boeken al hebben gesloten.

https://nieuws.nl/economie/20171226/wall-street-opent-in-de-min-16/

https://cdn.nieuws.nl/media/2017/12/26165340/wall-street-opent-in-de-min.jpg

Zakelijk