Wall Street sluit met klein verlies

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag, op de eerste handelsdag na de kerst, met een klein verlies gesloten. Er werd relatief weinig gehandeld. Veel marktpartijen hebben de boeken richting het nieuwe jaar al gesloten. Apple stond onder druk na negatieve analistenrapporten over de vraag naar de iPhone X.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot vrijwel vlak op 24.746,21 punten. De bredere S&P 500-index zakte 0,1 procent tot 2680,50 punten. Schermenbeurs Nasdaq ging 0,3 procent omlaag tot 6936,25 punten.

Apple wist de aandacht op zich gericht. Analisten waarschuwden dat, na een aanvankelijk goede start, de verkoop van de nieuwe iPhone X enigszins tegenvalt. Het aandeel Apple werd 2,5 procent lager gezet.

Op macro-economisch vlak bleken de huizenprijzen iets sterker te zijn gestegen dan verwacht. Later in de week volgen nog berichten over onder meer de woningverkopen, de arbeidsmarkt en de handelsbalans.

Detailhandelsbedrijven stonden in de belangstelling na goede rapporten over de sector. De verkopen in winkels waren tijdens de feestdagenperiode uitbundig. Amazon, J.C. Penney en Wal-Mart stegen tot 5,4 procent.

Mallinckrodt

Aan het overnamefront werd bekend dat de producent van elektrische apparatuur Hubbell (plus 1,7 procent) voor 1,1 miljard dollar in contanten Aclara Technologies overneemt. Aclara levert producten voor de infrastructuur van nutsbedrijven.

Verder neemt farmaceut Mallinckrodt zijn branchegenoot Sucampo Pharmaceuticals over. De deal heeft een waarde van circa 1,2 miljard dollar. Sucampo ging 5,9 procent omhoog, terwijl Mallinkrodt 0,7 procent aandikte.

Stitch Fix won 18,4 procent en maakte daarmee het koersverlies van vorige week meer dan goed. De online kledingwinkel, die half november naar de beurs ging, openbaarde toen tegenvallende kwartaalcijfers.

De euro was 1,1863 dollar waard tegen 1,1859 vrijdag. De olieprijzen stegen naar het hoogste niveau in zo’n 2,5 jaar. Dat kwam door problemen met oliepijpleidingen. Een vat Amerikaanse olie werd 2,2 procent duurder tot 59,76 dollar en Brent dikte 2,3 procent aan tot 66,78 dollar per vat.