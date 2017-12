PostNL bezorgt meer pakjes voor feestdagen

PostNL heeft in de sinterklaasperiode en in de dagen voor kerst in totaal 32,9 miljoen pakketten afgeleverd in Nederland en België. Daarmee hebben de bezorgers van het bedrijf weer nieuwe records in de boeken gezet.

,,Klanten omarmen het gemak van onlinewinkelen steeds meer”, zegt Leendert-Jan Plaisier, directeur operations PostNL Pakketten. ,,Zo bezorgen we steeds meer pakketten in de avond en op zondag en worden meer bestellingen opgehaald op een pakketpunt.”

Als je al die pakketjes voor de feestdagen achter elkaar zou leggen dan zou het van Amsterdam tot Sydney reiken, zo heeft PostNL uitgerekend. Een precieze vergelijking met vorig jaar is evenwel lastig te maken. Toen bracht de onderneming voor deze periode alleen cijfers naar buiten over de pakketbezorging in Nederland. Dat ging toen om 23,8 miljoen pakketten.