Stakingsoproep bij Amazon Duitsland

Vakbond Verdi heeft opgeroepen tot een staking bij het distributiecentrum van Amazon in Bad Hersfeld, het grootste centrum van het webwinkelbedrijf in Duitsland. Het werk zou van woensdag tot en met zaterdag neergelegd moeten worden.

Verdi denkt dat honderden medewerkers in Bad Hersfeld zullen meedoen aan de actie. Er werken 4000 mensen bij het distributieknooppunt in de deelstaat Hessen. Amazon verwacht niet dat de staking effect zal hebben op de werkzaamheden omdat er vanwege de drukte in de feestdagenperiode extra personeel is aangenomen.

Amazon levert vanuit Duitsland ook aan Nederland. Verdi voert al jaren strijd met Amazon voor hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden voor het personeel in de distributiecentra, waarbij geregeld werd gestaakt.