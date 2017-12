Tesla komt ook met pick-uptruck

Tesla wil op alle mogelijke vlakken de concurrentie aangaan met gerenommeerde automakers. Tesla-topman Elon Musk kondigde in een tweet de komst van een elektrisch aangedreven pick-uptruck aan. Daarmee wil Tesla concurreren met Ford, GM en andere automakers in dit zeer lucratieve segment.

Veel details over de plannen gaf Musk niet. Eerst wil het bedrijf sportieve terreinwagens (suv’s) de weg op hebben. Dit gebeurt naar verluidt ergens in 2019. Volgens The Wall Street Journal zal de truck een fractie groter worden dan de populaire F-serie van Ford.

Verder zei Musk dat er een nieuwe variant van de zogeheten autopilot aanstaande is. Tests met de nieuwe techniek waardoor auto’s zelf kunnen rijden waren volgen Musk veelbelovend.