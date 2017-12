Aegon sterkste stijger in lagere AEX

De AEX-index in Amsterdam is donderdag onder de slotstand van een dag eerder gesloten. Ook elders in Europa deden graadmeters overwegend een stap terug. Beleggers moesten het zo kort voor de jaarwisseling doen met een nagenoeg lege agenda. Verzekeraar Aegon was op Beursplein 5 een opvallende stijger.

De AEX-index sloot met een verlies van 0,3 procent op 547,06 punten. De MidKap eindigde vlak op 835,15 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,7 procent. De FTSE in Londen sloot de laatste volle handelsdag van het jaar een fractie hoger. De Britse beurs is vrijdag een halve dag open.

Aegon was koploper in de AEX met een winst van 0,9 procent. De verzekeraar stoot een deel van zijn bezittingen in de Verenigde Staten af aan herverzekeraar SCOR. Volgens analisten van KBC Securities verkeert Aegon na de afstoting op financieel gebied de komende jaren waarschijnlijk in een ,,zeer comfortabele positie”.

Grootste daler bij de hoofdfondsen op Beursplein 5 was staalconcern ArcelorMittal met een verlies van 1,2 procent.

ABN AMRO verloor 0,2 procent. Topman Kees van Dijkhuizen liet in Het Financieele Dagblad weten te gaan bekijken of verschillende onderdelen van de zakenbank nog wel levensvatbaar zijn onder de nieuwe bankenregels van Basel IV. Het gaat onder meer om beursbedrijf ABN AMRO Clearing en kredietverlening aan de scheepvaart en de energiesector.

In de MidKap sloot ingenieursbureau Arcadis de rij met een min van 1,2 procent. De distributeur van specialistische chemicaliën en voedingsingrediënten IMCD voerde de stijgers aan met een winst van 1,4 procent.

Vliegtuigmaker Airbus stond bij de grootste verliezers in Parijs. De vliegtuigmaker sloot een overeenkomst met AerCap voor vijftig toestellen van het type A320neo. Evengoed verloor het aandeel 1,6 procent, mogelijk door zorgen na geruchten rond superjumbo A380. Airbus trekt misschien op termijn de stekker uit de productie van het vliegtuig.

MDxHealth kelderde in Brussel ruim 13 procent. Het Belgische diagnosticabedrijf kwam voor de tweede keer in twee maanden tijd met een forse omzetwaarschuwing. Het bedrijf rekent dit jaar op een omzetgroei van maximaal 15 procent. Begin november werd nog uitgegaan van een groei van 45 tot 55 procent.

De euro was 1,1950 dollar waard, tegen 1,1896 dollar op woensdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 59,53 dollar. Brentolie verloor 0,1 procent tot 66,35 dollar per vat.