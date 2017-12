Apple-baas verdiende ruim 100 miljoen dollar

Tim Cook, de topman van techgigant Apple, verdiende afgelopen boekjaar dat liep tot en met september ongeveer 102 miljoen dollar (85 miljoen euro). Dat blijkt uit documenten die Apple indiende bij de Amerikaanse beurswaakhond. Het grootste deel van zijn inkomsten ontving Cook in aandelen, namelijk iets meer dan 89 miljoen dollar.

Cook heeft een basissalaris van iets meer dan 3 miljoen dollar. In het loon zit inbegrepen niet opgenomen vrije dagen (104.000 dollar), beveiligingsuitgaven (224.000 dollar) en een vergoeding voor reizen met een privévliegtuig (93.000 dollar). Dat laatste wordt Cook sinds kort uit veiligheidsoverwegingen door het bedrijf opgedragen.

Bovenop het basisloon ontving Cook een bonus van 9,3 miljoen dollar omdat het bedrijf winst- en omzetdoelen wist te overtreffen. Ten opzichte van een jaar eerder viel de bonus van Cook 73 procent hoger uit.

De vijf andere topbestuurders van Apple verdienden per persoon circa 24 miljoen dollar, waarvan 20 miljoen dollar in de vorm van aandelen. Het basissalaris van het vijftal bedroeg 1 miljoen dollar per persoon.