Kleine plussen bij opening Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine plussen geopend. Zo kort voor de jaarwisseling is de handel ook in New York dun, omdat veel bedrijven hun boeken al hebben gesloten. Op een paar macro-cijfers na is de agenda voor beleggers ook nagenoeg leeg.

De leidende Dow-Jonesindex stond na een paar minuten handelen 0,2 procent hoger op 24.828 punten. De brede S&P won 0,1 procent tot 2685 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,2 procent tot 6953 punten.

De relatief goedkope dollar gaf met name exporterende bedrijven een duw in de goede richting. Live Ventures was verder een opvallende stijger. Het aandeel van het bedrijf achter internetmarketingbureau LiveDeal maakte een koerssprong van 78 procent nadat het met veel beter dan verwachte omzetcijfers naar buiten kwam.

Verder bleek dat de wekelijkse uitkeringsaanvragen iets hoger uitvielen dan verwacht. Ook de groothandelsvoorraden stegen harder dan door kenners voorzien.