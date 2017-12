Topman AEX-bedrijf krijgt loon 171 werknemers

De gemiddelde bestuursvoorzitter van een aan de AEX genoteerd bedrijf krijgt 8,2 miljoen dollar beloning, omgerekend ongeveer 6,9 miljoen euro. Om datzelfde bedrag bij elkaar te krijgen moeten 171 gemiddelde werknemers een jaar lang werken. Met dat zogenoemde loongat staat Nederland wereldwijd op een vijfde plaats.

De Verenigde Staten zijn de nummer één op de door persbureau Bloomberg opgestelde lijst. Daar krijgen bestuursvoorzitters 14,3 miljoen dollar, evenveel als 265 gemiddelde werknemers. Indiase topbestuurders verdienen met ongeveer 1,5 miljoen dollar niet zoveel, maar het loongat is er wel groot. Er zijn 229 gemiddelde Indiërs nodig om dat bedrag te evenaren.

Ook het Verenigd Koninkrijk, waar de topman het loon krijgt van 201 werknemers, en Zuid-Afrika (180 werknemers) staan nog voor Nederland.

Met de beloning van topmannen en – vrouwen staat Nederland overigens op de derde plaats van de onderzochte landen. Alleen in de VS en Zwitserland verdienen de bestuurders meer.

In Noorwegen is het gat tussen de lonen het kleinst. Bestuurders verdienen daar 1,3 miljoen dollar terwijl het gemiddelde loon ruim 64.000 dollar bedraagt. Die verhouding van 20 is meer dan twee keer zo klein als nummer voorlaatst Oostenrijk waar topmensen 49 keer het gemiddelde loon verdienen.