Beurzen licht lager richting jaareinde

De meeste Europese beurzen deden vrijdag een klein stapje terug. Beleggers deden het rustig aan op de laatste handelsdag van het positieve beursjaar. Ook werd er relatief weinig gehandeld op de markten aangezien veel institutionele investeerders en bedrijven hun boeken al hebben gesloten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de min op 546,24 punten. De hoofdindex koerst af op een jaarwinst van circa 13 procent. De MidKap, die dit jaar ruim 21 procent wist te winnen, daalde 0,2 procent tot 833,29 punten.

De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,3 procent. In Londen, waar de beurs een halve dag open is, won de FTSE 0,3 procent. De Franse CAC40-index en de Duitse DAX klommen dit jaar respectievelijk zo’n 10 en 13 procent. Londen ging dit jaar circa 7 procent vooruit.

DSM behoorde tot de grootste dalers in de AEX met een verlies van 0,8 procent. Het speciaalchemiebedrijf is wel de sterkste stijger bij de hoofdfondsen dit jaar met een winst van meer dan 40 procent. Het door schulden geplaagde kabel- en telecomconcern Altice (plus 0,7 procent) is de grote verliezer van het jaar met een min van meer dan 50 procent.

In de MidKap stond Flow Traders bovenaan met een winst van 0,7 procent. De beursintermediair is de grootste daler in het beursjaar dat werd gekenmerkt door een zeer lage volatiliteit, met een verlies van bijna 40 procent. Air France-KLM won 0,1 procent. De luchtvaartcombinatie is bij de middelgrote fondsen de grote winnaar van het jaar met een koerswinst van ruim 160 procent.

Bij de kleinere bedrijven was metalenspecialist AMG (min 0,4 procent) de winnaar met een jaarwinst van meer dan 180 procent. Het Duitse biotechbedrijf Probiodrug (min 1,9 procent) was het slechtst presterende aandeel met een jaarverlies van ruim 40 procent.

Op de lokale markt was Pharming (min 0,2 procent) de absolute uitblinker van 2017 met een koerswinst van ruim 420 procent. Stamcelbedrijf Esperite (plus 1,1 procent) was de grote verliezer dit jaar met een min van ruim 60 procent.

De euro was 1,1976 dollar waard, tegen 1,1950 dollar een dag eerder. De eenheidsmunt werd dit jaar zo’n 13 procent meer waard ten opzichte van de dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 60,15 dollar. Brentolie werd ook 0,5 procent duurder op 66,46 dollar per vat. De olieprijzen stegen in 2017 voor het tweede jaar op rij.