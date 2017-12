Wall Street vlak op laatste handelsdag 2017

De Amerikaanse effectenbeurzen zijn vrijdag zonder grote koersuitslagen aan de laatste handelsdag van 2017 begonnen. Beleggers op Wall Street kijken terug op een uitstekend beursjaar, waarin de hoofdgraadmeters in New York record op record stapelden, geholpen door de sterke economische groei, de hoge bedrijfswinsten en optimisme over de belastinghervormingen van president Donald Trump.

