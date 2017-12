‘Beleggersvertrouwen evenaart recordhoogte’

Beleggers hebben vertrouwen in 2018. De BeleggersBarometer van ING komt in december uit op 150 punten. Dat is een punt meer dan in november en net zo veel als in mei, toen de hoogste score in tien jaar tijd werd behaald. 67 procent van de beleggers denkt dat de AEX-beursindex, die begin december op 547 stond, de komende maanden nog verder zal stijgen.

Ook denkt 40 procent van de beleggers het komende jaar zelf weer meer geld over te houden om te beleggen. Hoewel ook het afgelopen halfjaar het beleggersvertrouwen al groot was, legde maar 28 procent van de beleggers daadwerkelijk meer geld in dan in de zes maanden ervoor.

Beleggers verwachten dat de toename van het aantal online inkopen zal doorzetten. Bijna een derde van de ondervraagden heeft dan ook aandelen die gerelateerd zijn aan onlineshopping. Hoewel ook steeds meer bankzaken op de telefoon worden geregeld, gaat beleggen nog steeds vooral via laptop, computer of tablet. Slechts 15 procent van de beleggers doet zijn beleggingen via een smartphone.