Cruciale oliepijpleiding gerepareerd

Een belangrijke oliepijpleiding op de bodem van de Noordzee die eerder deze maand moest worden afgesloten, nadat een scheur in de leiding was ontdekt, is dit weekend weer gerepareerd en in bedrijf. Ineos AG, de exploitant van het stelsel pijpleidingen dat Forties Pipeline System heet, heeft dit zaterdag laten weten.

Het Forties Pipeline System is de belangrijkste pijpleiding die zorgt voor de toevoer van Brent-olie. Die is vernoemd naar het Brent-olieveld van Shell in de Noordzee. De prijs van Brent-olie wordt berekend op basis van nog een handvol andere olievelden. Naast Brent-olie is Amerikaanse WTI-olie de belangrijkste graadmeter voor de olieprijzen.