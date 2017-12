Vlaanderen boekt flink begrotingsoverschot

De Vlaamse regering sluit het jaar af met een overschot op de begroting van bijna 170 miljoen euro. De Vlaamse begrotingsminister Bart Tommelein is tevreden dat de begroting nu weer helemaal op orde is gebracht, meldt persbureau Belga.

Het overschot is groter dan verwacht, want in oktober schatten waarnemers nog dat de Vlaamse regio 18,5 miljoen euro over zou houden. In 2016 liet de Vlaamse begroting nog een tekort van 172 miljoen euro zien. Volgens Tommelein werpt het regeringsbeleid vruchten af, want het overschot is er omdat de Vlaamse regering-Bourgeois eerder bezuinigde en doelmatiger is gaan werken.

Vlaanderen bloeit economisch en heeft een van de laagste werkloosheidscijfers van alle regio’s in Europa (4,8 procent). De economie groeit er sneller dan in WalloniĆ« en Brussel. In Vlaanderen wonen bijna 6,5 miljoen van de 11,3 miljoen Belgen. De rest woont voornamelijk in Brussel (1,2 miljoen) en WalloniĆ« (3,6 miljoen)