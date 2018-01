Goed 2017 voor pensioenfondsen

De Nederlandse pensioenfondsen zijn er in 2017 beter voor komen te staan, met name geholpen door de gestegen beurskoersen. Volgens de pensioenthermometer van onderzoeksbureau Aon steeg de gemiddelde dekkingsgraad over heel 2017 van 102 procent naar 108 procent.

De gemiddelde dekkingsgraad laat zien in hoeverre fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen en is belangrijk bij beslissingen over eventuele kortingen.

De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, ging van 98 procent naar 106 procent. Deze eindstand voor 2017 is hoger dan het wettelijke vereiste minimum van 104,3 procent. De verwachting is dat slechts enkele fondsen het jaar afsluiten met een dekkingstekort. Er zijn zelfs fondsen waar indexatie weer in zicht komt, aldus Aon.

Aon meldde verder dat door verdere consolidatie het aantal pensioenfondsen in 2017 rap is gedaald. Inmiddels zijn er nog zo’n tweehonderd over. De overblijvers zijn de grotere fondsen, die steeds professioneler worden bestuurd. De verwachting is dat op termijn ongeveer honderd pensioenfondsen overblijven.