Grote voorziening voor Rabo-dochter in VS

Een dochteronderdeel van Rabobank in Californië neemt een voorziening van 310 miljoen euro in aanloop naar een schikking met de Amerikaanse autoriteiten in een jarenlang onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken. De bank zou signalen hebben genegeerd dat bij afdelingen in Californië klanten geld aan het witwassen waren en er zou sprake zijn geweest van belemmering van het onderzoek.

De schikking wordt in het vierde kwartaal van 2017 genomen door Rabo-dochter RNA en zal worden verwerkt in de jaarcijfers van het moederbedrijf. RNA is recent in gesprek gegaan met onder meer het Amerikaanse ministerie van Justitie om de zaak te schikken. De witwaspraktijken zouden hebben plaatsgevonden bij locaties van Rabobank in de buurt van de grens met Mexico. Het zou gaan om illegaal verkregen geld van drugkartels en andere criminele organisaties.

De schikking zal waarschijnlijk ook een schuldbekentenis van RNA bevatten ten aanzien van een eenmalige overtreding door voormalige medewerkers. Zij zouden vijf jaar geleden informatie hebben achtergehouden voor onderzoekers en dus het onderzoek hebben tegengewerkt. Het onderzoek loopt al sinds 2013.

Rabobank denkt dat het onderzoek van de betrokken autoriteiten in het eerste kwartaal van 2018 zal worden afgerond. De bank doet verder geen nadere mededelingen over de zaak.

Rabobank is sinds 2002 actief in Californië en heeft daar circa honderd kantoren. De bank houdt zich onder meer bezig met diensten aan de landbouwsector in de Amerikaanse staat.