Akzo vindt financieel directeur bij Arcadis

AkzoNobel heeft in Renier Vree een nieuwe financieel directeur gevonden voor zijn divisie Specialty Chemicals. Vree komt over van ingenieursbureau Arcadis waar hij sinds mei 2010 die functie bekleedde. Ook was hij enige tijd als tussenpaus algemeen directeur van Arcadis.

De overstap van Vree wordt op 1 maart dit jaar effectief. Vree was eerder ook in dienst van Philips, waar hij ook financieel eindverantwoordelijke was van de verlichtingsdivisie Lighting.

Akzo maakte eerder al bekend dat het de divisie voor speciale chemie wil afsplitsen. Volgens de verfreus ligt het bedrijf op koers om dat proces in april dit jaar af te ronden. Nog niet is bekend of de divisie wordt verkocht, of op eigen benen wordt gezet.

Een woordvoerder van Akzo wilde alleen zeggen dat meerdere partijen zich hebben gemeld voor een overname van Specialty Chemicals, en dat de verschillende opties worden bestudeerd. Hij kon niet zeggen op welke termijn Akzo de knoop definitief doorhakt.

De afsplitsing is bedoeld om investeerders te paaien. Een deel van de aandeelhouders was niet te spreken over de weigering van Akzo om in te gaan op een overnamevoorstel van de Amerikaanse branchegenoot PPG Industries. Akzo stelde op eigen kracht meer waarde voor aandeelhouders te kunnen creƫren, onder meer door de voorgenomen afsplitsing.