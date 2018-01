Meeste Fed-bestuurders steunen huidige beleid

De meeste beleidsmakers van de Federal Reserve willen vasthouden aan het eerder ingezette proces om geleidelijk de rente te verhogen. Dat blijkt uit de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Amerikaanse koepel van centrale banken.

Op die bijeenkomst in december werd besloten om de rente weer met een kwart procentpunt op te schroeven. Het ging om de derde rentestap in 2017. Voor dit jaar voorziet de Fed eveneens drie rentestappen. Een jaar later zouden er nog twee moeten volgen.

Wanneer de Fed de rente opnieuw gaat verhogen blijkt nog niet uit de notulen. In de markt wordt er over het algemeen vanuit gegaan dat de volgende rentestap in maart plaatsvindt.

De beleidsmakers van de Fed bespraken op hun vergadering onder meer de risico’s voor de vooruitzichten van de Amerikaanse economie. Sommige bestuurders hebben daarbij hun zorgen laten horen over de verwachte ontwikkeling van de inflatie. Andere Fed-bazen wezen juist weer op het positieve effect van de geplande belastinghervormingen in de VS. Die kunnen de economie een verdere boost geven.