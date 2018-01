Wall Street verder omhoog

De effectenbeurzen in New York zijn woensdag licht hoger geopend, waarmee werd voortgeborduurd op de koerswinsten van een dag eerder. De brede S&P 500 en de techbeurs Nasdaq eindigden dinsdag op nieuwe recordstanden. Er wordt vooral uitgekeken naar de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve die later op de dag uitkomen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,1 procent hoger op 24.840 punten. De S&P won ook 0,1 procent, tot 2699 punten, en de Nasdaq steeg 0,2 procent tot 7023 punten.

Beleggers hopen in de notulen aanwijzingen te vinden voor het rentebeleid van de Fed in 2018. In december verhoogde de koepel van Amerikaanse centrale banken de rente. Voor dit jaar voorziet de Fed drie rentestappen. De markt denkt dat in maart de rente opnieuw opgeschroefd zal worden.

Daarnaast meldt onderzoeksbureau ISM cijfers over de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie en er komen gegevens over de bouwuitgaven. Ook worden de Amerikaanse autoverkopen naar buiten gebracht. Vrijdag staat het belangrijke Amerikaanse banenrapport op de rol.

Aan het bedrijvenfront was er belangstelling voor de energiebedrijven Dominion Energy en Scana. Zij kondigden aan te fuseren in een deal ter waarde van 7,9 miljard dollar, exclusief schuld. Het aandeel Scana sprong 24 procent omhoog. Dominion verloor dik 3 procent.