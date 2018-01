Bosch en Continental stappen in bij HERE

Twee grote Duitse toeleveranciers van de automobielindustrie, onderdelenfabrikant Bosch en bandenmaker Continental, nemen een belang van elk 5 procent in navigatiebedrijf HERE Technologies. Zij nemen de aandelen over van de huidige grootaandeelhouders, de eveneens Duitse autofabrikanten BMW, Audi en Daimler.

Financiƫle details over de transacties zijn niet bekendgemaakt. HERE concurreert op het gebied van navigatietechnologie en digitale kaarten met de Nederlandse bedrijven TomTom en AND International Publishers. Dat laatste bedrijf sloot afgelopen jaar nog een samenwerkingsovereenkomst met Continental.

HERE werd in 2015 afgesplitst van het Finse technologieconcern Nokia. Het bedrijf is statutair gevestigd in Amsterdam en staat onder leiding van de Nederlandse topman Edzard Overbeek.