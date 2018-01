Dow-Jonesindex sluit boven de 25.000 punten

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winsten gesloten, waarmee andermaal nieuwe records werden geboekt. De Dow-Jonesindex sloot daarbij voor het eerst in zijn bestaan boven de grens van 25.000 punten. Beleggers reageerden onder meer op een sterk banencijfer van loonstrookverwerker ADP. Dat rapport is doorgaans een voorbode van het banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag volgt.

De Dow eindigde de sessie 0,6 procent hoger op 25.075,13 punten. Het is pas een paar weken geleden dat de Dow door de grens van 24.000 punten heen ging. Dat gebeurde eind november. Krap een jaar geleden sloot de Dow voor het eerst boven de 20.000 punten. Drie maanden later passeerde de beurs de 21.000. De 22.000 volgde in augustus en de 23.000 half oktober.

De S&P 500 won donderdag 0,4 procent tot 2723,99 punten. De Nasdaq dikte 0,2 procent aan tot 7077,91 punten.

Vooral banken stonden donderdag bij de winnaars. Door de goede berichten over banen en industrie lijkt een volgende renstestap door de Federal Reserve steeds dichterbij te komen. Hogere rentetarieven zijn doorgaans goed voor banken. Wells Fargo, JPMorgan en Goldman Sachs zagen hun beurswaarde tot 1,4 procent aandikken.

Intel verloor 1,8 procent, nadat een dag eerder ook al een stevige min werd genoteerd. Processoren van de chipreus blijken een groot gat in de beveiliging te hebben. Daardoor kunnen kwaadwillenden toegang krijgen tot gevoelige informatie over de gebruikers. De chips zitten in vele miljarden computers en mobiele telefoons wereldwijd.

Vertraging bij de productie van de Tesla Model 3, die vorig jaar ge├»ntroduceerd werd als de elektrische auto voor de massa, zorgde voor onrust bij beleggers. Het aandeel werd 0,8 procent lager gezet. L Brands, het bedrijf achter lingeriemerk Victoria’s Secret, verloor 12,3 procent na teleurstellende kwartaalcijfers.

Winkelketen Macy’s verloor 3,3 procent ondanks beter dan verwachte verkoopcijfers rondom de feestdagen. Beleggers schrokken van verdere bezuinigingsmaatregelen en mindere vooruitzichten. Ook winkelbedrijf Sears kondigde aan meer dan honderd winkels te sluiten om schulden terug te dringen. Het aandeel verloor bijna 5 procent.

De euro was 1,2068 dollar waard, tegen 1,2062 bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 61,91 dollar. Brentolie stond 0,2 procent hoger op 67,97 dollar per vat.