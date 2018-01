Lonen vorig jaar minder gestegen dan in 2016

De cao-lonen zijn vorig jaar minder sterk gestegen dan in 2016. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. De lonen gingen gemiddeld met 1,5 procent omhoog, na een stijging met 1,8 procent een jaar eerder.

In de particuliere sector stegen de lonen een stuk harder dan bij de overheid. Dat terwijl het kabinet, gesteund door economen van onder meer het Centraal Planbureau (CPB) en De Nederlandsche Bank (DNB), al langer pleit voor sterkere loonstijgingen.

Overheidsdienaren kregen er gemiddeld 0,7 procent bij, werknemers in het bedrijfsleven 1,7 procent. De ambtenaren gingen er een jaar eerder juist het meest op vooruit met een loonstijging van 3,4 procent, nadat zij jarenlang op de nullijn waren gehouden.

De sterkste stijging deed zich voor in de landbouw (2,3 procent), vooral dankzij loonsverhogingen in de glastuinbouw en dierhouderij. Werknemers in de categorie overige dienstverlening, waar bijvoorbeeld wasserettes, kapperszaken en uitvaartondernemingen onder vallen, gingen er het minst op vooruit (1 procent).

De Nederlandse economie groeide afgelopen jaar volgens schattingen met meer dan 3 procent. Volgens vakbond FNV onderstrepen de cijfers dan ook waarom acties zoals die van donderdag in het streekvervoer nog altijd nodig zijn. ,,De toename van de lonen blijft te veel achter bij de economische groei”, aldus arbeidsvoorwaardenco√∂rdinator Zakaria Boufangacha.