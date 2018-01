Nikkei begint zeer sterk aan 2018

De aandelenbeurs in Japan is donderdag met een stevige winst gesloten. Beleggers maakten een inhaalslag op de eerste handelsdag van het nieuwe jaar in Tokio en trokken zich op aan de nieuwe recordstanden op de Amerikaanse beurzen.

De toonaangevende Nikkei eindigde 3,3 procent hoger op 23.506,33 punten. De stijging werd aangevoerd door energiegerelateerde bedrijven als JXTG Holdings en Cosmo Energy Holdings, met koerswinsten van 4 procent en 7,3 procent. Ook de Japanse effectenhuizen Nomura en Daiwa Securities waren in trek, met plussen van 3,2 procent en 3,8 procent.

Computerspelletjesmaker Nintendo dikte bijna 5 procent aan. De Financial Times meldde eerder deze week dat ontwikkelaar Niantic, waarin Nintendo een belang heeft, het populaire spel Pokemon wil lanceren in China, in samenwerking met het Chinese NetEase.

De andere beurzen in het Verre Oosten gingen ook overwegend vooruit. De beurs in Shanghai klom 0,7 procent en in Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,5 procent in de plus. De All Ordinaries in Sydney won 0,2 procent. De Kospi in Seoul bleef achter met een min van 0,5 procent door koersverliezen onder de Zuid-Koreaanse automakers Hyundai (min 2,7 procent) en Kia (min 2,8 procent).