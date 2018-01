Apple bracht al fix uit voor processorlekken

Apple heeft aanpassingen gedaan in zijn software om iPhones, iPads, Mac-computers en Apple TV’s te beschermen tegen het Meltdown-lek in computers. Die zaten in de laatste software-updates van zijn besturingssystemen. De Apple Watch is niet kwetsbaar voor het Meltdown-lek, liet het Amerikaanse bedrijf weten. De snelheid van computers en telefoons zou niet meetbaar zijn afgenomen.

Tegen het Spectre-lek brengt Apple in de komende dagen updates uit. Die worden in webbrowser Safari in macOS en iOS ingebakken.

In toekomstige software-updates van iOS, macOS en tvOS worden verdere beschermingsmaatregelen genomen. Apple raadt aan om alleen software uit betrouwbare bronnen te downloaden, zoals de App Store.

De Meltdown- en Spectre-lekken werden deze week publiekelijk bekend. Meltdown treft alleen apparaten met een Intel-processor. Die chips zijn ook vatbaar voor Spectre, maar ook apparaten met een chip van AMD of met de ARM-architectuur hebben dit lek. Ook Microsoft en Google hebben al updates verspreid om te beschermen tegen de beveiligingsgaten.