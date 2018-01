'Boeing in gesprek met Brazilië over Embraer'

Boeing en Embraer lieten vorige maand al weten dat zij in overnamegesprekken verwikkeld zijn. De Braziliaanse fabrikant maakt kleinere verkeersvliegtuigen die geschikt zijn voor relatief korte vluchten. In dat segment heeft Boeing zelf geen aanbod. De Europese rivaal Airbus evenmin, maar dat bedrijf sloeg afgelopen najaar de handen ineen met het Canadese Bombardier, een directe concurrent van Embraer.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing praat met de autoriteiten in Brazilië om zorgen die daar leven over een mogelijke overname van branchegenoot Embraer weg te nemen. Dat meldt zakenkrant The Wall Street Journal op gezag van bronnen rond die gesprekken. De Braziliaanse overheid kan een deal blokkeren, mede gezien de rol van Embraer als toeleverancier van de luchtmacht.

