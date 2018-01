Kalanick verkocht aandelen Uber aan Softbank

Uber-oprichter en oud-topman Travis Kalanick heeft een deel van zijn belang in het bedrijf achter de taxi-app verkocht aan Softbank. Het zou gaan om in totaal 2,9 procent van het bedrijf, lieten bronnen aan persbureau Reuters weten. Dat leverde Kalanick omgerekend een kleine 1,2 miljard euro op.

Het Japanse Softbank sprak onlangs af 17,5 procent van Uber te kopen. Dat deed het bedrijf voor een prijs die ongeveer een derde onder de meest recente waardering van Uber, die op 68 miljard dollar uit was gekomen, lag.

Kalanick had een belang van 10 procent in Uber en wilde eigenlijk de helft verkopen. Omdat er meer aandelen werden aangeboden dan Softbank had afgesproken te kopen, lukte dat Kalanick niet. De oud-topman moest vorig jaar opstappen na een reeks schandalen rond het bedrijf.