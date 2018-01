Naamproblemen voor Deense energiereus

De Deense energiereus Ørsted moet mogelijk opnieuw van naam veranderen. Het voormalige DONG hernoemde zich vorig jaar naar de Deense wetenschapper Hans Christian Ørsted, de ontdekker van het elektromagnetisme. Diens nakomelingen klagen het energiebedrijf nu echter aan omdat ze vinden dat de naamswijziging teruggedraaid moet worden.

Volgens de nakomelingen mag het energiebedrijf geen Ørsted heten volgens het Deense merkenrecht. Daar staat in dat bedrijven geen familienaam mogen aannemen. De energiereus, die de naam als een eerbetoon aan de natuur- en scheikundige en schrijver ziet, meent dat het wel mag.

In Denemarken zijn onder meer scholen, straten en parken naar Hans Christian Ørsted vernoemd. Ook een elektriciteitscentrale in Kopenhagen, die van het voormalige DONG is, heet al honderd jaar naar hem.

Het bedrijf Ørsted werd in 1972 opgericht als Dansk Naturgas, maar die naam werd enkele jaren later aangepast tot Dansk Olie og Naturgas, wat afgekort werd tot DONG. De laatste jaren richt het bedrijf zich meer op schone energie en daarom werd de naam eind vorig jaar veranderd.