Nieuwjaarsrally beurzen houdt aan

De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag voor de vierde dag op rij hoger gesloten. Een ietwat tegenvallend banenrapport van de Amerikaanse overheid werd door de markten prima verteerd. In Amsterdam was baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis een opvallende daler na een negatief analistenrapport.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde uiteindelijk 0,7 procent hoger op 558,16 punten. Dat is het hoogste niveau in ruim tien jaar. De MidKap klom 0,4 procent tot 853,30 punten. De belangrijkste graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt kregen er tot 1,2 procent bij.

Boskalis was hekkensluiter in de AEX met een verlies van 4,4 procent na een adviesverlaging door ABN AMRO. Randstad was de koploper met een winst van 3,3 procent. Analisten van Morgan Stanley zijn positiever gestemd over Europese uitzenders en verhoogden hun beleggingsadvies.