FNV schort staking KLM-personeel op

De FNV schort een 24-uursstaking van het KLM-cabinepersoneel op. Dat maakte de bond bekend nadat zaterdag een principeakkoord werd bereikt over een nieuwe cao. De vakbond voor cabinepersoneel VNC en de KLM kwamen tot dat akkoord voor personeel op de KLM-vliegtuigen, maar FNV Luchtvaart wilde een en ander eerst bestuderen. De KLM heeft verheugd gereageerd.

Belangrijkste punten uit het akkoord zijn een loonsverhoging van 3,5 procent in drie fases en het terugdraaien van de maatregel waarbij op langere vluchten een deel van de reis met een bemanningslid minder wordt gewerkt.

Volgens FNV Luchtvaart gaat het om een concepttekst en zijn er nog veel vragen waar een antwoord op moet komen. Maar om onduidelijkheid over de voor maandag aangekondigde staking te voorkomen, wordt die opgeschort.

Cao-onderhandelaar Birte Nelen van de FNV-bond stelt dat in het hernieuwde eindbod zaken terugkomen die op initiatief van FNV Luchtvaart waren ingebracht. Zoals voorstellen die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid, een gezonde werk-privé-balans en verlaging van het ziekteverzuim. ,,Maar als je kijkt naar het aantal cabinemedewerkers op lange vluchten, dan valt direct op dat de bezuiniging niet van tafel is. Er is ook geen sprake van de door ons voorgestelde evenwichtige verdeling van de lusten en de lasten onder de verschillende functies aan boord”, vindt Nelen.

De KLM is blij dat de acties maandag niet doorgaan. ,,Naar KLM’s overtuiging ligt er een gebalanceerde overeenkomst die voor iedereen voordelen heeft, maar ook van iedereen een bijdrage vraagt. KLM verwacht dat hiermee een einde komt aan een lange periode van onzekerheid voor het cabinepersoneel en voor KLM.”