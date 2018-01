GoPro levert in op kalm Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag dicht bij huis gebleven. Beleggers moeten het doen met een nagenoeg lege agenda en zijn in afwachting van het cijferseizoen dat later deze week aanvangt. Maker van actiecamera’s GoPro werd afgestraft na tegenvallende berichten.

De Dow-Jonesindex sloot met een verlies van 0,1 procent op 25.283,00 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 2747,71 punten. En technologiegraadmeter Nasdaq eindigde met een plus van 0,3 procent op 7157,39 punten.

GoPro zag 13 procent van zijn beurswaarde verdampen. Het bedrijf maakte bekend te stoppen met zijn drone-activiteiten. Voor dat onderdeel wordt een koper gezocht. Ook zet GoPro het mes in zijn personeelsbestand. Van de nu nog 1250 banen verdwijnen er meer dan 250. Volgens geruchten is zelfs een verkoop van heel GoPro in de maak.

Warenhuisketen Kohl’s won bijna 5 procent. Het bedrijf verhoogde zijn winstverwachting voor het gehele boekjaar na een goed verlopen feestdagenperiode. Chipbedrijf Nvidia kreeg er dik 3 procent bij. De onderneming is een samenwerking met Uber en Volkswagen aangegaan op het gebied van zelfrijdende auto’s.

Sowieso was er genoeg te doen om de markt voor zelfrijdende voertuigen. Webwinkelreus Amazon kondigde een bundeling van krachten aan met de Japanse automaker Toyota. Doel van de samenwerking is uiteindelijk om zelfrijdende bezorgwagens de weg op te krijgen. Amazon sloot 1,4 procent hoger. Daarbij profiteerde het aandeel ook van een adviesverhoging.

Automaker Tesla, die ook vol inzet op autonoom rijden, zag zijn beurswaarde met bijna 6,3 procent aandikken. Het aandeel van branchegenoot General Motors won 0,5 procent. Machinemaker Caterpillar profiteerde van een adviesverhoging en won 2,5 procent.

Verder was het aandeel van dieetbedrijf Weight Watchers (plus 12 procent) een opvallende stijger na een speech die tv-persoonlijkheid, grootaandeelhouder en bestuurder Oprah Winfrey gaf bij de uitreiking van de Golden Globe Awards over de #MeToo-beweging. Speculanten meenden dat Oprah wel eens een gooi zou kunnen doen naar het presidentschap van de Verenigde Staten.

De euro was 1,1967 dollar waard, praktisch evenveel als bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 61,91 dollar. Brentolie stond 0,4 procent hoger op 67,90 dollar per vat.