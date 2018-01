‘Horecabedrijven moeten koek met meer delen’

Het gaat goed in de horecabranche maar het is ook weer niet zo dat de omzet bij alle restaurants, cafés en hotels de pan uit rijst. Volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zit de horecaomzet weliswaar in de lift, maar ,,de koek moet ook met meer partijen worden gedeeld”.

,,Doordat er meer bedrijven bij zijn gekomen, is de gemiddelde omzet per horecabedrijf in 2017 nauwelijks gestegen”, stelt KHN-voorzitter Robèr Willemsen. ,,We zien ook dat de marges door onder andere stijgende bier- en huurprijzen onder druk staan. Daarbij komt dat een groot deel van de omzet van horecaondernemers wordt afgesnoept door bemiddelende partijen als Booking, Expedia, Iens en Thuisbezorgd.”

Over de gehele linie is volgens KHN wel sprake van groei. In 2017 steeg de omzet in de horeca weer met meerdere procenten, tot 20,5 miljard euro. Het aantal bedrijven kwam uit op 41.000 stuks. In 2010 waren het er nog geen 36.000.

De horeca is daarbij één van de branches waar de werkgelegenheid het snelste groeit. In 2016 was volgens KHN sprake van rond de 400.000 horecabanen. Afgelopen jaren kwamen er al veel banen bij en ook komende tijd zet die groei waarschijnlijk door. Tussen nu en 2021 verwachten we 15 procent meer medewerkers nodig te hebben, aldus Willemsen.

In de branche wordt al langer geklaagd over de soms hoge commissiekosten die bemiddelende partijen als reserveringsplatforms rekenen. Daarom kondigde KHN vorig jaar aan met een nieuw, alternatief reserveringsplatform te komen, genaamd BookDinners.nl. Dat platform werd maandag officieel gelanceerd op vakbeurs Horecava in de RAI in Amsterdam. Consumenten kunnen er nu al bij meer dan 2000 restaurants een tafeltje boeken. Het streven is dat er halverwege 2018 minimaal 3000 tenten zijn aangesloten.