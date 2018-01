Kassa rinkelt bij windmolenmaker Vestas

De Deense windmolenmaker Vestas heeft de laatste maanden van het jaar goed geboerd. Het bedrijf had eind 2017 veel meer geld in kas dan waar het zelf eerder rekening mee hield, geholpen door een hele rits bestellingen die Vestas kort voor de jaarwisseling binnenkreeg.

De vrije kasstroom van Vestas, het vermogen dat kan worden ingezet voor investeringen, komt naar verwachting uit tussen de 1,15 miljard en 1,25 miljard euro. Dat is fors meer dan de eerdere voorspelling van maximaal 900 miljoen euro in kas, een bedrag dat ook kenners in doorsnee reƫel vonden.

Vooral het belastingplan van de Amerikaanse president Trump, dat gunstig uitpakt voor bedrijven, neemt een hoop onzekerheden weg voor het Deense bedrijf. De VS is een van de grootste markten voor Vestas.