Koerssprong Weight Watchers na speech Oprah

Het aandeel van dieetbedrijf Weight Watchers was maandag een opvallende stijger op Wall Street. Reden voor de koerssprong zou de speech zijn die tv-persoonlijkheid en grootaandeelhouder Oprah Winfrey zondag gaf bij de uitreiking van de Golden Globe Awards.

De teksten van Oprah waren voer voor speculanten. Die meenden dat de tv-persoonlijkheid wel eens een gooi zou kunnen doen naar het presidentschap van de Verenigde Staten. In haar toespraak stond Oprah stil bij het misbruik in Hollywood dat afgelopen periode aan het licht is gekomen, en de #MeToo-beweging die daarop volgde. Ze droeg haar oeuvreprijs op ,,aan elke vrouw die ‘ik ook’ durft te zeggen en elke man die durft te luisteren”.

Oprah heeft een belang van 10 procent in het dieetbedrijf en is ook bestuurslid. Haar invloed legt het bedrijf geen windeieren. Het aantal deelnemers is sinds de bemoeienis van Oprah met ruim een vijfde gestegen. Het aandeel Weight Watchers koerste halverwege de sessie op maandag 13 procent boven de slotstand van vrijdag.