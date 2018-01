Opmars Europese beurzen duurt voort

De Europese beurzen zijn maandag overwegend met winsten aan de nieuwe handelsweek begonnen. Daarmee sloten de graadmeters de sessie in stijl. Sinds de jaarwisseling is het sentiment namelijk onafgebroken positief. In de AEX-index in Amsterdam was biotechbedrijf Galapagos veruit de sterkste stijger na bemoedigende testresultaten bij een studie met artrosepatiënten.

De AEX-index sloot met een winst van 0,5 procent op 560,89 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 854,28 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,4 procent. Londen was de negatieve uitzondering met een min van 0,3 procent.

Galapagos steeg 4,5 procent. Onderaan in de hoofdindex stond kabel- en telecomconcern Altice met een min van 1,8 procent.

In de Midkap won TomTom 2,4 procent, nadat het bedrijf op techbeurs CES in Las Vegas een reeks aankondigingen had gedaan. Het bedrijf intensiveert onder meer de samenwerking met chipreus Qualcomm en internetgigant Baidu op het gebied van autonoom rijden.

Air France-KLM won 1,7 procent. Vakbond FNV schortte een staking van het KLM-cabinepersoneel op nadat een principeakkoord was bereikt over een nieuwe cao.

Op de lokale markt maakte Kardan een koerssprong van 18 procent. De Israëlische investeringsmaatschappij voert vergevorderde gesprekken met verschillende partijen over een verkoop van dochteronderdeel Tahal Group.

In Kopenhagen stond windmolenmaker Vestas in de belangstelling. Het bedrijf hield eind 2017 meer geld over dan voorzien, geholpen door een hele reeks bestellingen kort voor de jaarwisseling. Vestas zag zijn beurswaarde 3 procent stijgen.

In Frankfurt stond automaker Daimler (plus 1,1 procent) bij de stijgers na een uitstekend jaar voor Mercedes-Benz. De wereldwijde verkoop van het Duitse luxemerk steeg met bijna 10 procent tot recordhoogte.

Deutsche Bank verloor 1 procent. De grootste bank van Duitsland verwacht over heel 2017 een klein verlies te lijden. Dat komt goeddeels door de belastingverlaging die de regering-Trump doorvoert in de VS.

De euro was 1,1976 dollar waard, tegen 1,2035 dollar voor het weekeinde. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 61,51 dollar. Brentolie stond vlak op 67,65 dollar per vat.