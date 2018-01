Rustige opening op Wall Street

3FM denkt over nieuwe opzet Serious Request

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met overwegend kleine minnen aan de nieuwe handelsweek begonnen. Daarmee maken de graadmeters op Wall Street pas op de plaats na de opmars van de afgelopen dagen. Beleggers moeten het doen met een nagenoeg lege agenda en zijn in afwachting van het cijferseizoen dat later deze week aanvangt.

