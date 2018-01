Topman TenneT vertrekt na zestien jaar

Topman Mel Kroon van hoogspanningsnetbeheerder TenneT vertrekt in de tweede helft van dit jaar, na zestien jaar aan het roer te hebben gestaan. TenneT is begonnen met de zoektocht naar een opvolger.

Onder leiding van Kroon groeide TenneT uit tot een grote grensoverschrijdende speler op de Noordwest-Europese markt. Zo werd in 2010 de Duitse netbeheerder Transpower overgenomen. TenneT beheert daardoor ook een groot net bij de oosterburen en speelt een belangrijke rol bij Duitslands snelle overgang naar duurzame energie.

Tijdens het lange bewind van Kroon is tevens TenneTs eerste onderzeese elektriciteitsverbinding in bedrijf genomen. Die verbindt het Nederlandse elektriciteitsnet met dat van Noorwegen. Later kwam er ook een soortgelijke kabel naar het Verenigd Koninkrijk en er wordt onder meer nog gewerkt aan een verbinding met Denemarken.

De inmiddels zestigjarige Kroon vindt het nu een goed moment om te stoppen. ,,In 2018 vieren we het twintigjarig bestaan van onze onderneming en dit leek mij een goed moment om het roer over te dragen”, laat hij in een verklaring weten.