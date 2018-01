Uitstekend 2017 voor Mercedes-Benz

Mercedes-Benz heeft een uitstekend 2017 achter de rug. De wereldwijde verkoop van het Duitse luxemerk ging met bijna 10 procent omhoog tot circa 2,3 miljoen auto’s. Dat meldde moederconcern Daimler.

Het is het zevende jaar op rij dat Mercedes-Benz een recordverkoop in de boeken zet. In alle belangrijke regio’s zat de verkoop in de lift, waarbij met name de Chinese markt een uitschieter was. Daar klom de verkoop met meer dan een kwart. Op de Duitse thuismarkt werden 3,5 procent meer Mercedessen aan de man gebracht. Naar eigen zeggen is Mercedes-Benz nu marktleider in het luxesegment.

Volgens Daimler was de C-klasse wederom het best verkochte model, met 415.000 stuks. Ook de verkoop van compacte auto’s van de A- en B-klasse liep goed, terwijl de nieuwe E-klasse in zijn eerste volle verkoopjaar een recordafzet bereikte.

Bij de stadsauto Smart, ook onderdeel van Daimler, daalde de verkoop met 6,5 procent tot 135.000 voertuigen, wat overigens nog wel het op een na beste resultaat in tien jaar is. Bij sportmerk AMG werden 132.000 voertuigen verkocht, een toename met een derde.