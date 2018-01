Voorzitter Chris Fonteijn vertrekt bij ACM

Bestuursvoorzitter Chris Fonteijn vertrekt per 1 mei bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dat heeft hij maandag bekendgemaakt tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. Fonteijn wil naar eigen zeggen een nieuwe uitdaging vinden. ,,Dat lukt het beste buiten de ACM”, aldus de bestuurder.

Fonteijn begon in 2005 als hoogste baas bij de post- en telecomwaakhond Opta, en werd in 2011 daarnaast voorzitter van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Die twee organisaties fuseerden in 2013 samen met de Consumentenautoriteit tot de ACM, die dit jaar dus haar eerste lustrum viert. ,,Dat is een mooi moment om afscheid te nemen”, vindt Fonteijn.

Zijn medebestuurders Henk Don en Cateautje Hijmans van den Bergh vinden dat Fonteijn de fusie tot een succes heeft gemaakt. ,,De ACM heeft veel aan hem te danken”, stellen zij. De wervingsprocedure voor een nieuwe voorzitter begint binnenkort.