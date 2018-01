Altice splitst Amerikaanse tak af

Het in Amsterdam genoteerde kabel- en telecomconcern Altice zet zijn Amerikaanse tak op eigen benen. Altice USA blijft wel onder controle van miljardair Patrick Drahi, maakte het concern maandag bekend. De verwachting is dat in het tweede kwartaal van 2018 de plannen zijn afgerond.

De splitsing moet ervoor zorgen dat Altice USA kan blijven groeien, zonder last te ondervinden van de schulden van het moederbedrijf. Altice heeft 67 procent aandeel in de Amerikaanse tak, dat verdeeld wordt over de aandeelhouders van het bedrijf.

De Amerikaanse kabelaars Suddenlink en Cablevision werden na overnames door Altice samengevoegd tot Altice USA, dat in juni vorig jaar een eigen beursnotering in New York kreeg. CPP Investment Board en BC Partners werkten samen met Altice bij de overnames.