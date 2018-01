Nederlander vaker op vakantie over de grens

Nederlanders gaan steeds vaker op vakantie en dan vooral naar het buitenland. Dat blijkt uit onderzoek naar vakanties van Nederlanders door NBTC-NIPO. De onderzoekers wijzen vooral naar de aantrekkende economie als reden voor de toename.

Circa 13 miljoen Nederlanders, 82 procent van de bevolking, gingen afgelopen jaar minstens één keer op vakantie. Dat waren er ruim 250.000 meer dan in 2016. In totaal werden 36,7 miljoen vakanties geboekt, wat 3 procent meer was dan een jaar eerder.

Ruim de helft van het aantal vakanties werd in het buitenland gevierd. Dat betekende een stijging van 7 procent in vergelijking met 2016. Vooral uitstapjes naar Spanje en Griekenland zaten daarbij in de lift.

In totaal werd afgelopen jaar voor 16,8 miljard euro aan vakanties besteed in zowel binnen- als buitenland.