T-Mobile schrapt prestatiebonus werknemers

T-Mobile zal werknemers en de directie in Nederland niet meer belonen met individuele prestatiebonussen. Dat laat personeelsdirecteur David Thomas in een interview in het FD weten. Volgens hem zijn de resultaten van de bonussen moeilijk meetbaar en wil het bedrijf een cultuurverandering. De afschaffing geldt niet voor de vijfhonderd medewerkers van de verkoopafdelingen, schrijft de krant.

,,Tot nu toe kon het dat het met het bedrijf slecht gaat en met jou al individu heel goed. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn”, zegt Thomas. Hij stelt dat de relatie tussen individuele doelen en het bedrijfsresultaat vaak moeilijk meetbaar zijn. ,,In de praktijk deelden veel managers goede beoordelingen uit om discussie te vermijden.”

T-Mobile schrapt ook het eindejaarsgesprek en gaat in plaats daarvan vaker en intensiever met medewerkers in gesprek over hun ontwikkeling. De hervormingen maken deel uit van een cultuurverandering, waarbij samenwerking belangrijker wordt in plaats van het eigenbelang.