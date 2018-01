Topbestuurder FNV stapt uit onvrede op

De vicevoorzitter van vakbond FNV vertrekt omdat ze de binnen de vakbeweging ,,eensgezindheid en daadkracht” mist. Het gaat om Mariette Patijn die al sinds 2013 in het bestuur zit van FNV. Haar taken worden voorlopig waargenomen door de andere bestuursleden.

Patijn benadrukt dat ze wel nog steeds gelooft in de FNV en wat ze noemt ,,de strijd voor een socialer Nederland”. ,,Maar om voorop te lopen in die strijd is een eensgezinde en daadkrachtige vakbond nodig”, vindt Patijn. ,,Die eensgezindheid en daadkracht is er nu naar mijn opvatting nog onvoldoende. Dat is de reden dat ik niet langer vanuit deze functie medeverantwoordelijkheid wil dragen voor het besturen van de FNV.”

FNV-voorzitter Han Busker betreurt het vertrek van Patijn, maar zegt dat het beeld dat zij schetst niet wordt gedeeld en herkend door de rest van het bestuur. Wie Patijn moet opvolgen is nog niet duidelijk. Haar opvolger zal volgens de gebruikelijke procedure worden gekozen door het ledenparlement van de vakbeweging.