Wall Street hoger de handel uit

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag met winsten gesloten. Onder meer positieve verkoopcijfers van vliegtuigbouwer Boeing stuwden het sentiment. Beleggers op Wall Street keken verder vooral uit naar het begin van het Amerikaanse cijferseizoen later deze week.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 25.385,80 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 2751,29 punten en technologiegraadmeter Nasdaq sloot ook 0,1 procent in de plus, op 7163,58 punten.

Boeing wist vorig jaar 763 commerciƫle vliegtuigen af te leveren. Dat komt neer op een brancherecord, aldus de vliegtuigbouwer. Tegelijkertijd groeide het orderboek met netto 912 orders. Het aandeel Boeing steeg bijna 3 procent. Daarmee was Boeing lijstaanvoerder in de Dow.

Chipmakers Intel en AMD deden het minder goed. Zij verloren respectievelijk 2,5 en een kleine 4 procent. Microsoft (min 0,1 procent) heeft laten weten dat sommige computers een stuk trager kunnen worden door de veiligheidsupdates die het moet doorvoeren vanwege de onlangs aan het licht gekomen problemen met chips.

Eastman Kodak speelde zich ook in de kijker, met een koerswinst van 119 procent. Het fotografiebedrijf wil iets gaan beteken op het gebied van cryptomunten. Daarvoor heeft de onderneming de komst van de Kodakcoin aangekondigd.

Daarnaast kon kabelaar Altice USA op aandacht rekenen. Het in Amsterdam genoteerde moederconcern Altice heeft aangekondigd zijn Amerikaanse dochteronderdeel af te splitsen. De splitsing moet ervoor zorgen dat Altice USA kan blijven groeien zonder last te ondervinden van de schulden van het moederbedrijf. Het aandeel Altice USA ging in New York bijna 10 procent omhoog.

Detailhandelaar Target kreeg er verder bijna 3 procent aan beurswaarde bij. Het winkelconcern verhoogde de winstverwachting voor het gehele jaar en kwam met meevallende omzetcijfers over de feestdagenperiode.

De maker van sportkleding Under Armour verloor daarentegen ruim 5 procent vanwege een adviesverlaging door Susquehanna. Volgens de investeringsbank dreigt het merk steeds verder te verzwakken.

Een vat Amerikaanse olie kostte 2 procent meer op 62,94 dollar. Brentolie steeg 1,5 procent in prijs tot 68,79 dollar per vat. De euro was 1,1937 dollar waard, tegen 1,1925 dollar bij het Europese beursslot eerder op de dag.