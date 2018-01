‘Bitcoin verbruikt meer stroom dan Nederland’

De bitcoin verbruikt dit jaar naar verwachting meer stroom dan heel Nederland. Dat stelt een analist van de Amerikaanse bank Morgan Stanley.

Achter de digitale valuta bitcoin zit complexe technologie, die draait op zware computers. Voor die computers is veel stroom nodig. Morgan Stanley schat dat stroomverbruik in 2018 op 120 tot 140 terawattuur. Het stroomverbruik in Nederland was de afgelopen jaren volgens het CBS net geen 120 terawattuur.

Het ‘maken’ van een individuele bitcoin kost volgens de marktkenner drieduizend tot zevenduizend dollar aan stroom. Het zogeheten minen, het proces waarbij computers nieuwe bitcoins maken, gebeurt nu vooral in landen waar de stroomkosten relatief laag zijn. China wil daar iets aan doen vanwege het hoge elektriciteitsverbruik, maar ook vanwege de verwachte financiële risico’s die samenhangen met bitcoin.