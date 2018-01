Luchtvrachtvervoer flink in de lift

De wereldwijde vraag naar luchtvrachtvervoer is in november met 8,8 procent toegenomen in vergelijking met een jaar eerder. Dat maakte luchtvaartassociatie IATA bekend. In oktober bedroeg de toename 5,8 procent.

Volgens IATA steeg de vraag in Europa in november met 9,9 procent, terwijl in Noord-Amerika een toename van 9,6 procent werd gemeten. In Azië ging het om 8,1 procent, in het Midden-Oosten om 6,6 procent en in Latijns-Amerika om 9,4 procent. De capaciteit van vrachtvliegtuigen nam met 4 procent toe.

IATA-topman Alexandre de Juniac stelt dat 2017 op koers ligt om het beste jaar voor de luchtvrachtsector sinds 2010 te worden. Volgens hem wijzen de indicatoren erop dat 2018 ook een goed jaar zal zijn.