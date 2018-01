Meer bestellingen via sites Takeaway.com

Takeaway.com heeft afgelopen jaar 38 procent meer bestellingen voor maaltijden ontvangen dan in 2016. In Nederland liepen de bestellingen via Thuisbezorgd.nl met bijna een derde op, tot 27,4 miljoen. In heel Europa stroomden 68,3 miljoen orders binnen op de platforms van Takeaway.

In Duitsland steeg het aantal orders met 38 procent naar 23,9 miljoen. Het bedrijf is verder actief in Belgiƫ, Oostenrijk, Frankrijk, Luxemburg, Polen en Zwitserland en bezorgde ook in die landen veel meer maaltijden dan een jaar eerder.

Takeaway zag de groei in de laatste drie maanden van 2017 iets afvlakken. In het vierde kwartaal werden 19,2 miljoen bestellingen ontvangen, 30 procent meer dan een jaar eerder.