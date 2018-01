Takeaway onderuit op lager Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag in het rood geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen met kleine verliezen. Beleggers lijken wat gas terug te nemen na de sterke opmars in de afgelopen dagen. Op het Damrak werd maaltijdbezorger Takeaway lager gezet na een update over 2017.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent lager op 561,97 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 854,06 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,2 procent. Londen stond een fractie lager.

Bij de kleinere bedrijven raakte Takeaway.com ruim 7 procent kwijt. Het bedrijf ontving vorig jaar 38 procent meer bestellingen voor maaltijden dan in 2016. In Nederland liepen de bestellingen via Thuisbezorgd.nl met bijna een derde op, tot 27,4 miljoen. Takeaway zag de groei in de laatste drie maanden van 2017 iets afvlakken.