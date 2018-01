Bpost neemt bezorger maaltijdpakketten over

De Zoetermeerse bezorger van koel- en vriesproducten Leen Menken komt in handen van het Belgische post- en pakketbedrijf Bpost. Daarmee krijgt de onderneming naar eigen zeggen de beschikking over het kapitaal dat nodig is om verder te groeien. Financiële details zijn niet gegeven.

Leen Menken begon ruim dertig jaar geleden met de koel- en vriesopslag van levensmiddelen, met Nutricia als eerste klant. Later voegde het bedrijf daar bezorgdiensten voor bijvoorbeeld restaurantketens en cateraars aan toe. Sinds 2012 worden ook internetbestellingen bezorgd bij consumenten thuis, bijvoorbeeld maaltijdpakketten voor HelloFresh.

Met name in die laatste tak van sport zijn de laatste jaren flinke investeringen gaan zitten. Verdere uitbreiding op eigen kracht zit er niet meer in, daarom is Leen Menken vorig jaar om tafel gegaan met Bpost. ,,Wij hebben er alle vertrouwen in dat deze nieuwe fase een positieve wending is voor zowel medewerkers als klanten”, aldus het bedrijf.